В Тюмени из рассыпающегося дома эвакуировали 8 детей

В Тюмени из разваливающегося аварийного дома эвакуировано 14 человек, среди них 8 детей. Все они размещены в гостинице «Колос».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в среду, 12 февраля произошло частичное обрушение кирпичной кладки внутри подъезда многоквартирного дома по ул. Спорта, 1б. Четырехквартирный дом был построен в 1962 году, в 2014 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. В здании проживали 32 человека, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

В среду, 12 февраля в горадминистрации Тюмени состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссия решит, как скорейшим образом расселить дом.

Тюмень, служба информации

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