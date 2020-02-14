В Тюмени иностранец хранил в гараже 2500 литров незаконного алкоголя

В Тюмени оперативники УЭБ и ПК областной полиции задержали иностранца, хранившего в гараже 2,5 тыс литров спиртного. Лицензии на торговлю алкоголем иностранец не имел, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Ранее не судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1974 года рождения был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном приобретении и хранении 2,5 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость спиртного составила более 1 млн рублей.

Спиртное иностранец хранил в гараже в кооперативе на улице Дамбовской. Сам задержанный не является предпринимателем и лицензии на оборот спиртосодержащей продукции не имеет.

Возбуждено уголовное дело о «производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Подозреваемый признал вину. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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