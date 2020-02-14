На тюменской дороге сгорел школьный автобус

На дороге между Ялуторовском и селом Ярково сгорел школьный автобус. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возгорания автобуса, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Возгорание школьного автобуса, который вез детей в школу в Ярковском районе произошло утром в пятницу, 14 февраля. Пострадавших не было. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

ЧП произошло на 67 км дороги Ялуторовск-Ярково. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 8 часов 56 минут, загорелся школьный автобус ПАЗ-320370-08. Автобус направлялся из деревни Куртюганы в деревню Староалександровка Ярковского района. В автобусе было 20 человек, в том числе 18 детей.

Заметив дым, водитель остановил автобус и пассажиры покинули салон. Огонь удалось погасить до приезда пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Автобус сгорел.

Детей доставили по домам автобусом, приехавшим из села Маранка, от пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Ялуторовск, Николай Чернов

Ялуторовск. Другие новости 14.02.20

В Тюмени иностранец хранил в гараже 2500 литров незаконного алкоголя. / Тюменских силовиков, позировавших на празднике коллеги под лозунги: «Жизнь ворам» и «АУЕ», автор видео называл «семьей». Чем закончился скандал для участников банкета. / Расходы на депутатов тюменской облдумы выросли до 15 млн рублей на каждого. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»