Первым замом губернатора Тюменской области может стать руководитель здравоохранения

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассматривается в качестве претендента на должность первого заместителя губернатора региона. Об этом сообщил источник, близкий к тюменской областной думе.

По словам источника, Куликова стала главным кандидатом на должность первого замгубернатора после эффективных и быстрых действий по организации мер по противодействию распространению нового коронавируса в Тюмени. Якобы, работа депздрава была высоко оценена губернатором Александром Моором, и назначение может состояться после завершения всех карантинных меропритий на территории региона.

В пресс-службе губернатора Тюменской области никак не прокомментировали данную информацию. В пресс-службе департамента здравоохранения заявили, что не располагают такой информацией.

Должность первого замгубернатора Тюменской области освободилась после отставки Натальи Шевчик в конце декабря 2019 года. Место Шевчик пророчили ректору ТюмГУ Валерию Фалькову, но он был назначен министром науки и высшего образования РФ. В ведении первого замгубернатора находятся «социалка», здравоохранение, образование и культура.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.02.20

На тюменской дороге сгорел школьный автобус. / В Тюмени иностранец хранил в гараже 2500 литров незаконного алкоголя. / Тюменских силовиков, позировавших на празднике коллеги под лозунги: «Жизнь ворам» и «АУЕ», автор видео называл «семьей». Чем закончился скандал для участников банкета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»