Тюменская прокуратура добилась блокировки сверхпопулярного экстремального видео

Прокуратура через суд добилась блокировки видео экстремального руфинга. Перед блокировкой один из роликов посмотрели более 1 млн 300 тысяч раз, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Всего в ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Тюменского района обнаружила 13 видеороликов о руфинге. Поскольку руфинг – это один из видов современной молодежной экстремальной субкультуры, связанный с опасным для жизни и здоровья проникновением на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, надзорное ведомство обратилось в суд с исками о признании видеороликов запрещенными на территории РФ.

Суд согласился с доводами прокуратуры. Доступ ко всем 13 видеороликам, включая набравший 1,3 млн просмотров, был заблокирован.

Тюмень, служба информации

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