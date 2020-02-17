В Тюменской области выросли цены на еду

Цены на потребительские товары и услуги в Тюменской области на конец декабря 2019 года выросли на 3,1%. Из всех продуктов сильнее всего подорожали крупы и бобовые – на 16,1%, сообщает Тюменьстат.

Рост цен на потребительские товары и услуги в Тюменской области на конец декабря 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года превысил среднероссийский уровень: +3,1% при среднероссийском повышении на 3%. Продовольствие подорожало на 4,1% (в среднем по России – на 2,6%). Непродовольственные товары подорожали на 1,6% против среднероссийских +3%. Услуги населению в Тюменской области стали дороже на 3,4% против +3,8% в среднем по России.

Самое высокое повышение цен отмечено на крупу и бобовые – 16,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия – +8,6%, молоко и молочную продукцию – +8,5%, сливочное масло и сыр – +8,2%. Макароны подросли в цене на 7,2%, кондитерские изделия – на 6,9%, фрукты и овощи – на 6,8%, рыба и морепродукты подорожали на 4,9%. Цены на алкоголь почти не изменились, подорожание составило 0,6%.

Подешевели яйца – -3% и сахар-песок – на 30,8%.

Из непродовольственных товаров подорожала мебель (+3,3%), медикаменты ( +3% ), стройматериалы (+2%), трикотаж (+2,1%). На 10,2% подорожали табачные иизделия. Выросли цены на топливо. Сорлярка подорожала на 2%, автомобильный бензин – на 2,7% (АИ-92 – на 2,4%, АИ-95 – на 2,7%, АИ-98 – на 3,0%).

Также подорожали оздоровительные услуги в санаториях (на 10,2%). Образование стало дороже на 9,1%, ветеринарные услуги – на 6,9%, связь на 6,9%, пассажирский транспорт на 5,3%,. Бытовые услуги «прибавили» в цене 4,5%, услуги ЖКХ – 2,7%. Медицина и физкультура и спорт подорожали на 2,3%, услуги организаций культуры – на 2,2%. Зарубежные путевки сезонно подешевели на 4,8%.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.02.20

Тюменская прокуратура добилась блокировки сверхпопулярного экстремального видео. / Автор скандального видео с тюменскими силовиками, позировавшими под лозунги: «Жизнь ворам» и «АУЕ», грозит журналистам судом. / Первым замом губернатора Тюменской области может стать руководитель здравоохранения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»