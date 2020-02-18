Уволен руководитель главной газеты правительства Тюменской области

Газета правительства Тюменской области – «Тюменская область сегодня» – сменила руководителя. Александр Скорбенко, возглавлявший издание с 2002 года, покинул пост директора-главного редактора.

Как рассказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, увольнение Скорбенко было «совместным решением». «Это решение мы обсуждали вместе с Александром Николаевичем (Скорбенко – ред.), и возникла идея, чтобы они поработали с Павлом Девайкиным (гендиректор правительственного медиахолдинга «Сибинформбюро», СМкорбенко будет работать советником Девайкина – ред.). Мы эту идею одобрили, потому что у Александра Николаевича очень большой опыт работы в медиа, он очень хорошо умеет взаимодействовать с разными федеральными структурами, очень хорошо знает, как устроена Тюменская область, как работают разные государственные и общественные институты, знает информационную повестку», – объяснил Белявский.

Чиновник заявил, что у сотрудничества Скорбенко и Девайкина «есть хорошие перспективы». «Перед нами не стояла задача усилить «Сибинформбюро», просто рассматривали варианты развития нашего информационного блока, как должна развиваться газета («Тюменская область сегодня» – ред.). Александр Николаевич работал достаточно давно, иногда приходит время что-то менять. Мы уверены, что у Скорбенко есть опыт, который будет полезен «Сибинформбюро»», – добавил Белявский.

Кандидаты на место Скорбенко есть, но Павел Белявский не стал называть имен, сообщив лишь, что переговоры с кандидатом находятся на завершающей стадии. «Это будет современный опытный руководитель», – сказал Белявский. – «Слухи о назначении Газизова (Артем Газизов, финансовый советник гендиректора «Сибинформбюро»)и Двизовой (тюменская журналистка Наталья Двизова, сотрудник «Тюмень медиа») мы не подтверждаем, кандидатуры этих людей мы не рассматриваем».

Пока и.о. главного редактора газеты является Раиса Ковденко.

Тюмень, служба информации

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