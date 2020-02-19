Спасенные от китайского коронавируса люди покинули тюменский карантин. (ВИДЕО)

Эвакуированные из Китая из-за нового коронавируса граждане России и ближнего зарубежья покидают зону карантина в санатории «Градостроитель». До конца среды, 19 февраля все гости карантина покинут санаторий, сообщили в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Первые 62 обитателя карантина отправились в Москву авиарейсами утром 19 февраля, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. Остальные гости карантина в течение дня будут доставлены на железнодорожный вокзал и разъедутся по своим направлениям, кроме 6 человек, пожелавших остаться в Тюмени и посмотреть город. Свои перемещения по Тюмени они определяют самостоятельно, но тюменская сторона предложила им экскурсионную программу. В дорогу уезжающим врачи вручали медицинские маски.

Пациенты тюменского карантина покидают обсервационный госпиталь.

За пациентами в течение двух недель карантина наблюдали 75 медицинских работников, рассказал главный врач обсервационного госпиталя Алексей Барадулин. Постояльцы карантина получали трехразовое питание, их ежедневно осматривали врачи. Медики работали в противочумных костюмах, как если бы находились в месте вспышки инфекции. После отбытия последнего человека из карантина помещения санатория «Градостроитель» будут продезинфицированы, и в течение пары дней центр вернется к своей обычной работе, заявила Инна Куликова.

Всем сотрудникам, работавшим в карантине, были выписаны премии. Деньги уже поступили на карточки работников, добавила Куликова. Сотрудников обсервационного госпиталя чиновница назвала «молодцами и героями».

Тюменские врачи накануне вечером получили последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию, которые сдавали эвакуированные из китайского города Ухань россияне и жители стран ближнего зарубежья. Все эвакуированные из Китая здоровы. Исследования проводил новосибирский научный центр «Вектор».

Как писал «Новый День», ранее карантин покинула китайская студентка, выздоровевшая от коронавируса, и молодые люди, контактировавшие с ней.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 18.02.20

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