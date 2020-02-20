Назначен ишимский межрайонный прокурор

Руководителем Ишимской межрайонной прокуратуры приказом генпрокурора РФ назначен старший советник юстиции Сергей Антушев. Приказ о назначении подписан генеральным прокурором РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

До Ишима Антушев был прокурором Омутинского района (с 2012 года). Новому ишимскому прокурору 40 лет, он выпускник Тюменского юридического института МВД. Работал в органах МВД, в 2002 году пришел на службу в прокуратуру. Работал следователем, заместителем прокурора Упоровского района, потом – прокурором Армизонского района.

Имеет поощрения от прокурора Тюменской области. Награжден знаком отличия «За верность закону» 3 степени.

Предшественник Антушева, Евгений Кондрашкин, ранее перешел на работу прокурором Калининского АО города Тюмени.

Ишим, Сергей Кислицын

Ишим. Другие новости 20.02.20

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