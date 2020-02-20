Тюменский колледж оштрафовали за свободный доступ к порнографии из студенческого общежития

Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий оштрафован за наличие доступа к вредоносным сайтам, в том числе порнографического характера. Студенты, в том числе несовершеннолетние, имели доступ к «клубничке» из общежития колледжа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой в общежитии Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий, было установлено, что в комнатах общежития доступ в Интернет организован без достаточных «административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Вредоносные сайты имели порнографическое содержание.

В результате, прокуратура региона возбудила административное дело против образовательного учреждения. Решением мирового суда колледж был оштрафован на 20 тыс рублей. Доступ к вредоносным сайтам был перекрыт, начальник отдела по информатизации, робототехнике и прототипированию привлечен к дисциплинарной ответственности.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 20.02.20

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