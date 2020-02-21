Президент Владимир Путин назначил новых судей в тюменскую «матрешку»

Назначены трое новых заместителей председателей судов Тюменской области. Указ о назначении подписан президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 февраля и размещен на федеральном портале опубликования правовой информации.

Указом президента заместителем председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа назначен Сергей Мельник. Судьей этого суда назначена Анна Щанкина. Заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области назначена Ольга Скачкова. Также заместителем председателя Викуловского районного суда стал Михаил Засорин.

Несколько назначений произошло в судебных системах ХМАО и ЯНАО. Назначен председатель Пыть-Яхского городского суда в Югре. Суд возглавил Александр Белов. Судьей Сургутского городского суда назначена Елена Чалая. Заместителем председателя Салехардского городского судана Ямале назначена Мария Позднякова. Судьей окружного суда ЯНАО стала Юлия Дряхлова. В Арбитражный суд ЯНАО судьей назначена Ирина Чалбышева.

Все судьи назначены на шестилетний срок.

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