В тюменской Зареке с промежутком в несколько минут загорелись два дома

Два пожара с разницей в несколько минут произошли в заречной части Тюмени. Горели дома на улицах Судоремонтной и Береговой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Судоремонтная, 11 поступил в 16:50 во вторник, 25 февраля. Площадь пожара составила 50 кв м. к 17:15 пожарным удалось локализовать возгорание, еще через пять минут открытый огонь был ликвидирован. Пожарные спасли одного человека, его передали бригаде «скорой». Погибших и пострадавших не было.

На пожаре были задействованы 24 сотрудника МЧС на 9 машинах. На пожаре работали 7 звеньев газодымозащиты.

Сообщение о пожаре в частном доме по улице Береговой, 241 поступило пожарным в 16:58. Дом горел по всей площади, огонь охватил около 50 кв м здания. К счастью, в данном случае также обошлось без погибших и пострадавших. Густые клубы дыма привлекли внимание автомобилистов, проезжиющих по улице Алебашевской в районе торгового центра «Зеленый берег». Видео пожара было размещено в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

Тюмень, Николай Бастриков

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