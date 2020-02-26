В Тюмени работник автосалона угнал машину клиента и попал на ней в ДТП, пока вез коллегу на автобус

В Тюмени работник автосалона угнал купленную клиентом машину и попал на ней в аварию. Мужчина при этом находился под наркотиками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее судимый 30-летний тюменец работал в дном из автосалонов, торгующих автомобилями. Вечером 2 декабря 2019 года он угнал ВАЗ-2114, который был уже продан клиенту и стоял на хранении в автосалоне. Угонщик повез коллегу на автобусную остановку на улице Моторостроителей.

На кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского угнанный автомобиль попал в ДТП с «Тойотой Королла». Водитель иномарки, подойдя к ВАЗу, увидел, что водитель и пассажир отечественного автомобиля спят. Разбудить их смогли только прибывшие на место ДТП гаишники.

Полицейские досмотрели водителя и обнаружили у него сверток с наркотиком. Сам угонщик также был «под кайфом».

За угон автомобиля и незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере Калининский районный суд Тюмени приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 25.02.20

Голодающие тюменские инвалиды пожаловались на чиновников в западные СМИ и президенту Путину. / В тюменской Зареке с промежутком в несколько минут загорелись два дома. / В главную газету правительства Тюменской области назначен гендиректор. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»