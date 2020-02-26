Мэрия Тюмени предложила горожанам деньги на благоустройство города

Мэрия Тюмени открыла прием проектов благоустройства города от горожан. В рамках проекта «Твой бюджет: инициативное бюджетирование» любой житель Тюмени может предложить свой вариант решения проблем городского благоустройства, при условии, что стоимость его реализации не превышает 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени со ссылкой на департамент финансов, проект «Твой бюджет: инициативное бюджетирование» стартовал в среду, 26 февраля. Проекты решения проблем городского благоустройства могут предлагать жители Тюмени, инициативные группы горожан и общественные организации, зарегистрированные в городе. Предварительная стоимость реализации проекта не может превышать 2 млн рублей. При этом, в проекте может быть заложено условие софинансирования физическими или юридическими лицами.

«У каждого есть возможность проявить свою активную гражданскую позицию, сформулировав идею, которая позволит решить вопросы благоустройства, направить ее специалистам администрации и после общего голосования принять непосредственное участие в реализации проекта», – заявил глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Чтобы принять участие в благоустройстве города, нужно представить в департамент финансов и налоговой политики администрации города собственно сам проект, расчет его предварительной стоимости и удостоверяющие личность документы. При этом автор проекта должен проживать в Тюмени.

Проекты принимаются на бумажном носителе в оригинале по адресу 625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, кабинет 623 или по электронной почте tvoybudget@tyumen-city.ru. Срок рассмотрения проектов составляет 20 дней, последний день приема документов – 26 марта 2019 года.

Тюмень, Николай Бастриков

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