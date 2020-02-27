В Тюменской области на пожаре сгорели три человека

Три человека погибли на пожаре в Ишимском районе. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Трагедия произошла в селе Прокуткино Ишимского района. Погибшие – хозяин дома, его сожительница и мужчина, находившийся у них в гостях. Тела всех троих была обнаружены ранним утром в четверг, 27 февраля при тушении пожара в жилом доме.
Следователи уже осмотрели место трагедии, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Расследование уголовного дела продолжается.
Ишим, Николай Бастриков
Ишим. Другие новости 26.02.20
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