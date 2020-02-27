Тюменская прокуратура закрыла доступ к сайтам, рассказывавшим, как не платить за коммунальные услуги

По искам тюменской прокуратуры заблокированы сайты с информацией о способах шоплиятинга и «скрутки» приборов учета потребления газа, воды и электроэнергии. Всего надзорное ведомство добилось блокировки 6 таких сайтов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Центрального АО города Тюмени во время мониторинга сети Интернет выявила шесть ресурсов, содержавших информацию о способах краж из торговых центров (шоплифтинге) и хищениях коммунальных ресурсов путем незаконного уменьшения показаний приборов учета газа, воды и электроэнергии. Поскольку за кражи предусмотрена уголовная или административная ответственность (в зависимости от стоимости украденного), а за безучетное использование электрической, тепловой энергии и газа – административная ответственность, распространять такую информацию незаконно. Поэтому прокурор направил в Центральный районный суд Тюмени иски с просьбой признать размещенную на шести Интернет-ресурсах информацию запрещенной. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, доступ к сайтам был заблокирован.

Тюмень, Николай Бастриков

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