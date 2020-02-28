В Тобольске гастарбайтеру продали накладные зубные виниры вместо дорогого мобильника

В Тобольске иностранец пытался купить мобильник в несколько раз дешевле обычной цены, но вместо сотового телефона получил зубные виниры. Сейчас полицейские устанавливают личности креативных мошенников.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, гражданин одной из стран ближнего зарубежья увидел в сети Интернет рекламу продажи сотовых телефонов по акции. Ему приглянулась модель мобильника, которая в обычных сетевых магазинах стоит более 50 тыс рублей. «По акции» этот телефон предлагали за 10 тыс рублей. Иностранец оплатил покупку, получил посылку и обнаружил в ней вместо телефона накладные зубные виниры.

Потерпевший обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» (ч.2 ст. 159 УК РФ). Сейчас полиция устанавливает личности мошенников.

Тобольск, служба информации

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