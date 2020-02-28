Первый замглавы Нижнетавдинского района оштрафован за дамбу

Первый заместитель главы Нижнетавдинского района оштрафован за нарушение законодательства о закупках. Прокуратура установила, что администрация района без конкурса незаконно отдала контракт на 1,8 млн рублей единственному поставщику.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ноябре 2019 года администрация Нижнетавдинского района без проведения конкурса заключила муниципальный контракт с единственным поставщиком на выполнение отсыпки и укрепления противопаводковой дамбы в поселке Первомайский. Стоимость контракта составила более 1,8 млн рублей.

По результатам проверки, проведенной районной прокуратурой, в отношении первого заместителя главы района было возбуждено административное дело о принятии решения о закупке у единственного поставщика, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона (ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ). В итоге, УФАС России по Тюменской области оштрафовало чиновника на 35 тыс рублей.

По данным официального сайта, первым замглавы Нижнетавдинского района Тюменской области является Александр Ларионов.

Нижняя Тавда, Николай Бастриков

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