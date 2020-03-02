Тюменьстат: в регионе выросли цены на бензин

Рост цен на бензин в январе 2020 года отметил Тюменьстат. По данным отчета регионального управления Федеральной службы государственной статистики, индекс потребительских цен на бензин в январе составил 100,1%.

В целом, автомобильный бензин подорожал в январе на 0,1%, до 44 рублей 98 копеек. Общий рост стоимости по сравнению с январем 2019 года составил 2,5%. Сильнее всего подорожали бензин АИ-92 и дизельное топливо – на 0,2%. АИ-92 в среднем поднялся в цене до 41 рубля 69 копеек, а солярка – до 49 рублей 25 копеек. Бензины АИ-95 и АИ-98 в январе не подорожали, их средняя стоимость составила 45 рублей 28 копеек и 51 рубль 65 копеек соответственно..

При этом по сравнению с январем 2019 года, то есть за год, сильнее всего прибавили в цене именно бензины марок АИ-95 и АИ-98 – на 2,6% и 3% соответственно. Бензин АИ-92 прибавил за год в цене 2%. А вот «дизель» за год подешевел на 0,3%.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 28.02.20

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