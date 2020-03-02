Тюменского судебного пристава будут судить за подлог при взыскании долгов за коммуналку

В Тюменской области будут судить за служебный подлог бывшего судебного пристава-исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственног8о управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с июля по октябрь 2018 года обвиняемая составляла подложные акты по исполнительным производствам о взыскании долгов по коммунальным платежам. Женщина, работавшая судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов УФССП по Тюменской области, вносила в подложные документы ложные сведения о выездах на место жительства должников и об отсутствии у них имущества, которое можно взыскать в счет задолженности. После этого обвиняемая возвращала взыскателям исполнительные листы. Всего из-за ее действий не было взыскано долгов на сумму около 93 тыс рублей.

Сейчас в суд передано уголовное о нескольких эпизодах служебного подлога (ст. 292 УК РФ).

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 02.03.20

Тюменьстат: в регионе выросли цены на бензин. / Первый замглавы Нижнетавдинского района оштрафован за дамбу. / В Тобольске гастарбайтеру продали накладные зубные виниры вместо дорогого мобильника. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»