Мэрия Тобольска оштрафовала подрядчиков за нарушение благоустройства при раскопках на миллионы рублей

Администрация Тобольска наложила на подрядчиков в 2019 году почти 1,8 млн рублей штрафов за нарушение благоустройства при проведении земляных работ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Инстаграм глава города Максим Афанасьев.

«Всего составлено 104 протокола, общая сумма штрафов – 1 797 000 рублей, оплачено 1 707 000, – написал Афанасьев. – Каждую раскопку мы отслеживаем до ее восстановления в первоначальное состояние. Штрафуем, контролируем. Будем рады помощи граждан: о таких фактах сообщайте через портал «Наш дом»».

Глава Тобольска сообщил, что в основном подрядчиков привлекают к ответственности за невосстановление объектов благоустройства (72 протокола в 2019 году), за осуществление земляных работ без ограждений (14 протоколов), осуществление работ без разрешения (10 протоколов), за нарушение требований к элементам благоустройства (8 случаев). Афанасьев пообещал, что в 2020 году порядок выполнения земляных работ в Тобольске будет изменен, будут изменены сроки проведения работ и усилен контроль за их качеством.

Тобольск, Николай Бастриков

Тобольск. Другие новости 02.03.20

Тюменского судебного пристава будут судить за подлог при взыскании долгов за коммуналку. / Тюменьстат: в регионе выросли цены на бензин. / Первый замглавы Нижнетавдинского района оштрафован за дамбу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»