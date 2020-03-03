Тюменский суд отправил нападавшего на росгвардейца в колонию строгого режима

В Тюмени осужден мужчина, напавший на омоновца с металлическим прутом. Рецидивист проведет в колонии строгого режима 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее судимый за причинение вреда здоровью средней тяжести 33-летний житель Тюмени 29 сентября 2019 года агрессивно вел себя около одной из школ города. Пьяный мужчина ругался матом и размахивал полутораметровым металлическим прутом. Один из прохожих обратился к проезжавшим мимо сотрудникам ОМОН с просьбой успокоить буяна. Однако, требование росгвардейца пьяный преступник проигнорировал и напал на стража порядка, попытавшись ударить его металлическим прутом. Омоновец сумел отбить удар резиновой дубинкой и скрутить нападавшего.

Выяснилось, что нападение совершено в период отбывания условного лишения свободы. Условное наказание было отменено, во вторник, 3 марта Центральный районный суд Тюмени признал рецидивиста виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Подсудимый был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тюмень, Николай Бастриков

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