Тюменская дума рассмотрит предложение об объявлении в регионе еще одного праздничного дня

Установить в Тюменской области новый праздничный день – День отца – предложил депутат областной думы от КПРФ Юрий Юхневич. Законопроект был внесен коммунистом в тюменскую областную думу во вторник, 3 марта.

Согласно законопроекту, праздновать День отца предлагается в третье воскресенье июня – в тот же день, когда этот праздник отмечают в Великобритании, Венесуэле, Канаде, на Кубе, Индии, Нидерландах, США, Японии и на Украине. Цель введения нового праздника, как считает Юхневич – популяризация традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи и брака, повышение роли отцовства. Депутат указывает, что, хотя в целом по России День отца не установлен, в Самарской, Костромской , Курской областях он установлен в качестве праздничного дня.

Законопроект внесен в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, который должен рассмотреть его на заседании 10 марта.

Тюмень, Николай Бастриков

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