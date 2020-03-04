«Поставили на колени и прижали к земле». В Тюмени предъявлено обвинение гаишникам, оставившим женщин на морозе в легкой одежде

В Тюмени троим сотрудникам ГИБДД предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия. За одну ночь они дважды необоснованно применили насилие к гражданам, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 4 января 2020 года обвиняемые патрулировали автодорогу Екатеринбург – Тюмень . Около 22 часов в селе Луговое на парковке у одного из домов гаишники заметили группу молодых людей. Полицейские подъехали к ним и после короткого разговора применили к двоим физическую силу. При этом парни не нарушали закон, никаких законных требований сотрудники ГИБДД потерпевшим также не предъявляли.

Ночью 5 января те же сотрудники ГИБДД ехали на служебном автомобиле по проселочной дороге между деревней Ушакова и селом Успенка. Гаишники остановили встречный «Дэу Матиз» и потребовали от водителя предъявить документы. Однако, полицейские не дали мужчине достать документы, вытащили его из автомобиля, поставили на колени и прижали к земле, после чего бросили ему в лицо снег. Один из полицейских ударил потерпевшего по руке ногой и рукой.

Двое потерпевших отвели водителя к багажнику патрульного автомобиля, где нанесли мужчине удары по ногам. Протоколов освидетельствования водителя и отстранения его от управления автомобилем полицейские не составили. Тем не менее, один из гаишников сел за руль «Матиза» и поехал на нем в село Успенка. Пассажирок автомобиля полицейский оставил на проселочной дороге на морозе в легкой одежде.

Было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела были допрошены потерпевшие и свидетели, назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, подтверждающие наличие телесных повреждений у потерпевших, изъяты, изучены и приобщены к уголовному делу видеозаписи с мобильных телефонов пострадавших, свидетелей, а также из служебного автомобиля сотрудников полиции.

Полицейские вину не признали. В середине февраля суд освободил всех троих из-под стражи.

Тюмень, Николай Бастриков

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