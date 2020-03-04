Тюменец заманил домой пожилого дворника и жестоко убил

В Тюмени возбуждено уголовное дело об убийстве дворника. Пожилого мужчину забили молотком по голове, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, рано утром 3 марта этого года 27-летний тюменец встретил на улице 58-летнего дворника. Мужчины поссорились, конфликт перерос в драку. У пожилого мужчины пошла кровь, и противник позвал его к себе домой, чтобы дворник мог умыться. После чего у себя в квартире преступник забил дворника молотком по голове насмерть.

Обвиняемый был задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве, в ближайшее время будет решен вопрос о помещении его в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Николай Бастриков

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