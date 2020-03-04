В Тюмени в ДТП с автобусом пострадала пенсионерка

В Тюмени в ДТП с автобусом пострадала 59-летняя пассажирка общественного транспорта. Для женщины вызвали «скорую», сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В среду, 4 марта в одиннадцатом часу дня в Тюмени столкнулись автобус маршрута №17 и легковой автомобиль «Мицубиси». ДТП произошло на улице Республики в районе дома №92. По предварительным данным, 21-летний водитель «Мицубиси» буквально «подрезал» автобус, нарушив правила перестроения.

В результате столкновения 59-летняя пассажирка автобуса упала и получила травму. Для нее была вызвана «скорая помощь». Однако, после осмотра женщина отказалась ехать в лечебное учреждение, помощь ей была оказана на месте, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Водитель легковой иномарки также получил помощь на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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