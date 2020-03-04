Тюменская «дочка» «Транснефти» получила штраф за сокрытие информации

«Транснефть-Сибирь» оштрафована за непредоставление информации надзорному органу. Трубопроводный гигант не внес обязательные сведения в информационную систему «Аргус-Фито», сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

АО «Транснефть-Сибирь» не выполнило требование законодательства об обязательном внесении информации в ФГИС «Аргус-Фито». Это Федеральная государственная информационная система, через которую производится оформление сопроводительных документов при прохождении фитосанитарного контроля. «Аргус-Фито» обеспечивает ведение единой базы данных о перемещении подкарантинных грузов в РФ.

Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в отношении АО «Транснефть-Сибирь» было возбуждено административное дело по статье «Непредоставление информации (сведений)» (ст.19.7 КоАП РФ). По итогам рассмотрения дела мировым судом назначен штраф в размере 3000 рублей.

Отметим, что генеральным директором АО «Транснефть-Сибирь» является депутат тюменской городской думы от «Единой России» Виктор Бронников.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 04.03.20

В Тюмени в ДТП с автобусом пострадала пенсионерка. / Тюменец заманил домой пожилого дворника и жестоко убил. / «Поставили на колени и прижали к земле». В Тюмени предъявлено обвинение гаишникам, оставившим женщин на морозе в легкой одежде. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»