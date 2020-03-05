Тюменка вылила на бывшего мужа ведро кипятка

В Тюмени женщина в ходе ссоры облила кипятком бывшего мужа. Возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В одном из тюменских домов произошел конфликт между бывшими супругами, которые продолжали проживать вместе из-за проблем с жильем. Ссора переросла в потасовку, подозреваемая схватила ведро с кипятком и вылила все его содержимое на бывшего мужа, которого «не желала больше видеть».

Получивший ожоги мужчина, опасаясь за свою жизнь, обратился в больницу. Медики диагностировали у него ожоги рук и туловища, причинившие вред здоровью средней тяжести. Сотрудники лечебного учреждения сообщили о пациенте с ожогами в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего» (ч.2 ст 112 УК РФ). Полицейские задержали экс-супругу потерпевшего, 41-летнюю работающую тюменку.

Сейчас вспыльчивой женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

Тюмень, Николай Бастриков

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