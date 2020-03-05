В окне трехэтажки в Заводоуковске обнаружили труп женщины

В окне трехэтажного жилого дома в Заводоуковске был обнаружен труп женщины. Трагедия произошла в среду, 4 марта.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, сейчас по факту обнаружения трупа женщины в окне первого этажа жилого дома в Заводоуковске проводится доследственная проверка, которая должна прояснить обстоятельства трагедии. Раскрыть какие-либо подробности происшествия в СК отказались.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что женщина пыталась пролезть через окно, ей стало плохо и она умерла. По неподтвержденным данным, смерть не имела криминального характера.

Заводоуковск, Николай Бастриков

Заводоуковск. Другие новости 05.03.20

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