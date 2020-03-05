Тюменец донес в полицию на подругу детства, отказавшуюся от любовной связи за айфон

Тюменец ложно обвинил в мошенничестве с кредитом бывшую одноклассницу, которая отказалась с ним встречаться. Против мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Житель Тюмени обратился в отдел полиции № 1 с заявлением на свою старую знакомую, которая, якобы, попросила его взять на свое имя кредит и обязалась самостоятельно погасить заим. Мужчина взял деньги и отдал знакомой, но, по словам заявителя, ни одного платежа банку так и не сделала.

Полицейские опросили знакомую заявителя и их друзей и выяснили, что мужчина оговаривает свою подругу детства. Выяснилось, что они знакомы давно и учились когда-то в одном классе. Спустя много лет одноклассники встретились, и у заявителя возникли чувства к давней подруге. Он купил в кредит для нее Айфон последней модели, подарил гаджет и предложил девушке встречаться.

Девушка приняла подарок, а потом узнала, что ее поклонник женат. Оскорбившись, она утопила Айфон и отказала ухажеру в любовной связи. После этого ее бывший поклонник написал заявление в полицию.

Заявитель вскоре тоже признался, что оговорил подругу детства, пытаясь отомстить ей за отказ. Было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе (ч.1 ст.306 УК РФ). Неудачливому поклоннику теперь грозит до 2 лет лишения свободы.

Тюмень, Николай Бастриков

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