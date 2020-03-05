Экс-ректор ТГИК отделался штрафом за миллионный обман министра культуры РФ

В Тюмени вынесен приговор бывшему ректору Тюменского государственного института культуры Игорю Шишкину. За злоупотребление должностными полномочиями, причинившее ущерб более 1 млн рублей, Шишкин поплатился штрафом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, Шишкин обманывал Министерство культуры РФ, к которому относится ТГИК. В марте2016 года тогда еще ректор института Шишкин дал подчиненным незаконное указание вносить в квартальные отчеты дли Минкультуры недостоверную информацию об уровне зарплаты профессорско-преподавательского и педагогического состава вуза. Таким образом, у министра культуры сложилось ложное представление о достижении в Институте культуры целевых показателей по средней зарплате.

Не зная, что в реальности показатели по средней оплате труда не достигнуты, министр в мае 2016 года подписал приказ о выплате Шишкину крупной премии по итогам работы в 1 квартале. Впоследствии на основании недостоверных отчетов за 2-4 кварталы 2016 года и 1-3 кварталы 2017 года Шишкин также получал премии. Всего ректор незаконно получил более 1 млн рублей премий.

Злоупотребления выявили и расследовали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). При обысках у Шишкина были изъяты более 1 млн рублей, а также евро и доллары.

Игорь Шишкин полностью признал свою вину, его уголовное дело было рассмотрено Центральным районным судом Тюмени в особом порядке. В четверг, 5 марта, суд приговорил Игоря Шишкина к штрафу в 65 тыс рублей. По иску прокурора Тюменской области с осужденного суд взыскал более 1 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного Министерству культуры РФ. Изъятые во время обыска у теперь уже экс-ректора денежные средства будут обращены на погашение гражданского иска и штрафа.

Тюмень, Николай Бастриков

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