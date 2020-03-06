Тюменская школа заплатит 700 тыс. девочке, которая поскользнулась на мокром полу

В Тюмени суд взыскал со школы №42 более 700 тыс рублей в пользу девочки, которая поскользнулась на мокром полу. Ребенок получил серьезную травму позвоночника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Днем 28 ноября 2018 года 9-летняя девочка поскользнулась на мокром полу в коридоре школы. Девочка упала на спину и серьезно повредила позвоночник. Пол в коридоре был мокрым из-за утечки воды на внутренних коммуникациях школы.

В апреле 2019 года мама ребенка обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального вреда. Иск поддержала прокуратура Ленинского округа Тюмени. По итогам рассмотрения дела Ленинский районный суд в четверг, 5 марта взыскал со школы №42 более 700 тыс рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Тюмень, Николай Бастриков

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