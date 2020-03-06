В Тюмени построят второй пешеходный мост через реку Тура

Мэрия Тюмени намерена возвести второй пешеходный мост через реку Тура. На разработку проекта моста администрация города готова потратить 9,1 млн рублей, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, разработчик должен в течение 240 дней предоставить проект моста, которым смогут пользоваться пешеходы, в том числе представители маломобильных групп граждан – то есть инвалиды. Максимальная стоимость контракта составляет 9 млн 140 тыс рублей. Сроки возведения моста и его размеры должен предложить разработчик проекта. Из этой суммы 381 тыс рублей предполагается выделить на инженерные изыскания в месте строительства моста, остальное – собственно на разработку проектной документации.

Мост предполагается построить в районе улицы Береговой, между существующими автомобильными мостами по улицам Челюскинцев и Профсоюзной. Прием заявок от желающих принять участие в конкурсе был открыт в четверг, 5 марта и продлится до 30 марта.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 06.03.20

Тюменская школа заплатит 700 тыс. девочке, которая поскользнулась на мокром полу. / Сотрудник тюменского УФСИН нес на продажу зэкам больше 200 грамм наркотиков. / Экс-ректор ТГИК отделался штрафом за миллионный обман министра культуры РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»