Следственный комитет проводит проверку после гибели оперуполномоченного в туалете отдела полиции

Одного из сотрудников отдела полиции №8 нашли мертвым утром во вторник, 10 марта. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Сегодня около 8 часов утра в одном из помещений отдела полиции номер 8 было обнаружено тело оперуполномоченного с огнестрельным ранением. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства приведшие к трагедии»,– сообщили в пресс-службе.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области уже начало доследственную проверку по факту гибели полицейского. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Как рассказал источник, близкий к правоохранительным органам, скорее всего, смерть сотрудника полиции носила некриминальный характер. Полицейский пришел утром на работу, получил табельное оружие, после чего прошел с ним в туалет, где впоследствии и было найдено его тело. В качестве версии причины трагедии источник назвал проблемы личного характера. Каких-либо серьезных рабочих проблем в данном отделе полиции источник назвать не смог.

Тюмень, Николай Бастриков

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