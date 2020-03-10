В Тюмени прокуратура лишила коммерсантов возможности оказывать миграционные услуги

«Паспортно-визовый центр» тюменской полиции незаконно предоставлял частным компаниям программное обеспечение для оказания миграционных услуг. Коммерческие организации получили программы для оформления документов, в том числе российских и загранпаспортов, разрешений на временное проживание и вида на жительство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как выяснила в ходе проверки прокуратура, в 2017 – 2018 годах тюменский филиал ФГУП «Паспортно-визовый центр» МВД России на основании лицензионных договоров предоставило ООО «Сибирская Сервисная Служба», ООО «Правовой партнер» и ООО «Тюменский Миграционный Центр» право использовать программное обеспечение для предоставления услуг в сфере миграции. В эти услуги входили оформление документов для получения российского и заграничного паспорта, вида на жительство и разрешения на временное проживание. При этом, коммерческие организации не вправе оказывать государственные услуги в сфере миграции.

Прокуратура Тюменской области подала иски в Арбитражный суд региона и добилась признания лицензионных договоров недействительными.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 10.03.20

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