Тюменская областная дума одобрила поправки в Конституцию РФ. Такое решение большинством голосов думцы приняли на заседании в четверг, 12 марта.

За поправки высказались представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». С критикой поправок выступили только представители КПРФ. Так, коммунист Юрий Юхневич заявил, что поправки должны сначала пройти всенародное обсуждение, что граждане России плохо представляют себе суть предлагаемых нововведений в Конституцию. Принимаемые поправки Юхневич назвал «котом в мешке». Коммунист заявил, что за счет «социальных» поправок людей заманивают на голосование, и сказал, что Конституцию нельзя «менять каждый раз в угоду интересам одного конкретного человека».

Представители других фракций согласились, что граждане не знают всей сути поправок, но с редким единодушием высказались в их поддержку и раскритиковали коммунистов. Думцы высказались за то, чтобы депутаты облдумы взяли на себя «разъяснительную работу» с избирателями и помогли обеспечить высокую явку на голосовании по поправкам, которое состоится 22 апреля. За принятие поправок высказался также губернатор Александр Моор, присутствовавший на заседании.

«Только слепой может не замечать тех изменений, которые произошли в нашей стране, в тот период, когда президентом, председателем правительства был Владимир Владимирович Путин, – заявил Моор. – Я бы хотел ответить на нападки в его адрес. Президент четко сказал, что на следующих выборах президента в 2024 году только народ России определит, кто будет следующим президентом. И если Коммунистическая партия уже сегодня сдается и называет следующим президентом нашего лидера, то она сегодня признает и его авторитет и силу. Спасибо коммунистам за то, что работают на имидж нашего президента».

Всего за поправки проголосовали 40 депутатов облдумы из 45 проголосовавших. Пять человек воздержались. Против не проголосовал никто. Стоит отметить, что фракция КПРФ, единственная публично не поддержавшая поправки, состоит из троих депутатов.

Всего в Конституцию вносится 206 поправок, которые затронут 30 статей. Тюменские депутаты особо отметили важность расширения полномочий Госдумы РФ, закрепления русского языка как языка государствообразующего русского народа, приоритет Конституции над международным правом, а также закрепление социальных гарантий для граждан в основном законе государства.

Тюмень, Николай Бастриков

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