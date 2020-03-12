В Тюмени вдвое выросла киберпреступность

Количество совершаемых с использованием IT-технологий в Тюменской области за минувший год выросло в два раза. Данная статистика учитывает лишь зарегистрированные преступления, но большая часть потерпевших не обращались в полицию, сообщил на заседании тюменской областной думы в четверг, 12 марта, начальник УМВД региона Леонид Коломиец.

Вопрос об уровне раскрываемости хищений с банковских карт граждан задал депутат от КПРФ Юрий Юхневич. По словам Леонида Коломийца, количество таких преступлений, действительно, выросло вдвое. При этом большинство потерпевших до полиции просто не доходят, отметил начальник УМВД. В структуре полиции региона в 2019 году было создано специальное подразделение для расследования преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Коломиец выразил уверенность, что «организация работы [нового подразделения] на хорошем уровне». «Думаю, результаты определенные будут», – сказал Коломиец. Пока же, сообщил начальник УМВД, раскрываемость находится на уровне 6%.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 12.03.20

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