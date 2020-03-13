В Тюмени разыскивают пропавшего ученика элитной гимназии

В Тюмени разыскивают ученика 6 класса элитной гимназии №21 Ивана Круковского. 12-летний мальчик вечером в четверг, 12 марта вышел из дома и до сих пор не вернулся.

«Вчера в 20:00 ушел из дома и не вернулся ученик нашей школы – Круковский Иван (12 лет). Был одет в шапку желтого цвета, черный длинный пуховик с надписью Supreme штаны темного цвета, короткие черные ботинки. Особые приметы: брэкеты на зубах. Если вы видели его или знаете о его местонахождении, сообщите по номеру 8-982-925-79-36 или 8-3452-79-40-14», говорится в объявлении, размещенном в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». Также информацию можно сообщать волонтерам поискового объединения «Белая сова – Тюмень» по телефону 8-932-323-99-11.

При этом в социальных сетях уже распространяется информация, что мальчика нашли. В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили , что ребенка ищут и опровергли факт его обнаружения. «Ищем. Созданы поисковые группы, к поисками привлечены сотрудники областного управления МВД РФ. Пока мальчика не нашли», – сообщили в пресс-службе. В полиции попросили всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, сообщить эту информацию по телефону 02.

Отметим, что, по неподтвержденным данным телеграмм-канала «Доктор Комаровский», пропавший мальчик – сын известного застройщика, владельца екатеринбургской компании «Брусника» и тюменского ООО «Экспресс-Максимум», экс-депутата тюменской городской думы Алексея Круковского. В пресс-службе УМВД региона не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию «У нас таких данных нет», – сказали в пресс-службе.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 12.03.20

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