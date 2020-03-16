Житель Тюмени госпитализирован с новым коронавирусом. Врачи проверяют его попутчиков

Житель Тюмени госпитализирован с новым коронавирусом. Мужчина вернулся с отдыха, который проводил в Швейцарии и на островах Карибского бассейна, сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

«По возвращении в Тюмень он не выходил на работу. Живет в частном доме. В настоящее время он находится в мельцеровском боксе областной инфекционной больницы и никакой угрозы не представляет. У четверых членов семьи отобраны пробы, результаты лабораторного исследования (на новый коронавирус – ред.) отрицательные. Сейчас мы устанавливаем контакты заболевшего во время его передвижения из Москвы в Тюмень», – сообщила главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо. Она добавила, что за лицами, контактировавшими с заболевшим, будет установлено медицинское наблюдение.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире в Тюмени на неопределенный срок перенесен первый Градостроительный форум, ранее запланированный на 17 марта.

«Тобольское ПАТП» отменило рейсы по маршруту «Тобольск-Петропавловск» с отправлением в 08:30, 19:40 из Тюмени, в 13:00 из Тобольска, в 09:00 и 20:30 из Петропавловска. Рейс №715 с отправлением в 22:40 из Тюмени оставлен без изменений. Причина – Казахстан ввел ограничения на въезд российских граждан. С понедельника, 16 марта временно приостановлено пересечение границы с Казахстаном по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей. Въехать в Казахстан россияне смогут только по загранпаспортам. Ограничение введено «в целях минимизации проникновения коронавирусной инфекции и до стабилизации ситуации», сообщили в пресс-службе администрации Тобольска.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 13.03.20

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