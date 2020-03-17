Тюменских школьников и студентов оставили дома из-за коронавируса

Губернатор Александр Моор ввел в Тюменской области режим повышенной готовности в связи с опасностью распространения нового коронавируса. В регионе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, школьники и студенты переводятся на дистанционное и электронное обучение, сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Режим повышенной готовности введен в Тюменской области во вторник, 17 марта. С 18 марта в регионе в е учащиеся школ, ссузов и вузов переводятся на дистанционное обучение. С 18 марта по 10 апреля запрещены все мероприятия с числом участников более 50 человек. С 18 марта запрещено проведение спортивных мероприятий. Запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия.

При этом Моор заявил, что все необходимые меры по противодействию новому коронавирусу приняты, в лечебных учреждениях сформирован необходимый запас коей. Для находящихся на домашнем какрантине граждан разрабатывается механизм получения больничных листов, не выходя из дома.

Также закрыт доступ для родителей в детские загородные оздоровительные лагеря.

Ранее режим повышенной готовности был объявлен в Курганской области и на Ямале. В Тюменской области на сегодня выявлен один заболевший новым коронавирусом. На Ямале и в Курганской области заболевших нет.

Тюмень, Николай Бастриков

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