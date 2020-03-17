Суд решил участь девушки, принесшей в жертву младенца ради наступления рая

Заводоуковский районный суд отправил на принудительное лечение Викторию Айметдинову, которая принесла в жертву в лесу 5-месячного мальчика. Девушку признали невменяемой и представляющей особую социальную опасность для себя и окружающих, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 24 сентября 2019 года Айметдинова в одном из домов Заводоуковска присматривали за 5-месячным ребенком своих знакомых. Она решила похитить и убить ребенка, одела его, вынесла в лес и причинила мальчику телесные повреждения, от которых он умер.

Как писал «Новый день», девушка убила младенца, задушив, а потом попыталась сжечь тело. Она принесла малыша в жертву, потому что слышала голоса, которые заверили ее, что после жертвоприношения настанет рай.

Погибший малыш был сыном сестры бывшего сожителя Айметдиновой. Сама она ранее привлекалась к уголовной ответственности. На ее страницах в соцсетях были размещены высказывания о том, что она видит дьявола во всех окружающих.

Девушка обвинялась в похищении заведомо несовершеннолетнего и убийстве малотелнего, сопряженным с похищением. Айметдинову признали невменяемой, в связи с этим суд направил ее на принудительное лечение.

Заводоуковск, Николай Бастриков

Заводоуковск. Другие новости 17.03.20

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