Тюменские школьники встретят новую учебную четверть дома из-за коронавируса

Занятия школьников в Тюменской области в четвертой четверти начнутся дистанционно, без посещения школы. Об этом сообщил директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер.

«Школьники получат домашние задания через Интернет. В таком режиме мы живем в актированные дни, во время карантина. С 23 марта начинаются каникулы. Поскольку начало новой учебной четверти приходится на период действия режима повышенной готовности, занятия будут проходить дистанционно», – заявил Райдер. Отметим, что карантинные мероприятия введены во всех учреждениях здравоохранения Тюменской области. Как сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса со ссылкой на областной департамент здравоохранения, с 18 марта в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров, отменяются профилактические акции и школы здоровья. Перенесены на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Введены ограничения на посещения стационарных больных родственниками. В стационарах переносятся до отмены карантина плановые госпитализации.

Тюмень, Николай Бастриков

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