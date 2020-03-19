Тюменский ЗАГС ввел ограничения на свадьбы из-за коронавируса

Ограничение на количество гостей во время церемонии заключении брака ввел тюменский ЗАГС. В связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса на церемонии могут присутствовать не более 50 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области, сотрудники ЗАГСа просят тюменцев приглашать на свадьбу только самых близ ких родственников и учитывать, что в ЗАГСе одновременно проводятся торжественные регистрации сразу в 4 залах.

Решим повышенной готовности с связи с угрозой распространения коронавирусе введен в Тюменской области с 18 марта, предположительно, он продлится до 10 апреля. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Для развлекательных мероприятий в частных организациях введено ограничение количества участников в 50 человек.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 18.03.20

Тюменские школьники встретят новую учебную четверть дома из-за коронавируса. / Суд решил участь девушки, принесшей в жертву младенца ради наступления рая. / Тюменских школьников и студентов оставили дома из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»