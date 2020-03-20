Тюменские антимонопольщики проверяют цены на товары первой необходимости

Тюменское УФАС проверит цены на товары первой необходимости. Об этом заявил замруководителя управления, начальник отдела контроля за монополистической деятельностью Дмитрий Полухин.
«В связи с тем, что в отдельных регионах зафиксированы случаи повышения цен на товары первой необходимости, ФАС России направил в территориальные органы поручение провести проверки производителей, оптовых и розничных поставщиков товаров на предмет соответствия их действий требованиям антимонопольного законодательства. Тюменское УФАС России уже приступило к исполнению данного поручения. Результаты этих мероприятий будут освещены на официальном сайте тюменского УФАС», – заявил, в частности, Полухин. Онлайн-доклад размещен на странице тюменского УФАС в соцсети «Вконтакте».
Также представитель УФАС заявил, что в Тюменской области не выявлены случаи завышения цен на медицинские маски в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Цены на маски находятся в пределах 10 рублей за штуку.
Тюмень, Николай Бастриков
Тюмень. Другие новости 19.03.20
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