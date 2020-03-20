В Тюменской области стрелок убил напарника на охоте

В Абатском районе мужчина убил напарника на охоте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, днем 24 января 2020 года двое мужчин охотились на территории угодий Абатского района Тюменской области. Обвиняемый находился на стрелковом номере и выстрелил из охотничьего карабина по движущейся дичи. В том же месте находился его напарник, в которого и попала пуля, выпущенная обвиняемым. Потерпевший получил сквозное пулевое ранение грудной клетки, от которого умер на месте.

Стрелку предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Ишим, Николай Бастриков

Ишим. Другие новости 20.03.20

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