В Тюмени вдвое возросло количество больных с коронавирусом

Еще один случай заболевания новым коронавирусом подтвержден в Тюмени. Это молодой мужчина, у которого был тесный контакт с иностранцами, сообщили в оперативном штабе по профилактике распространения коронавируса.

Заболевший госпитализирован в областную инфекционную больницу, где уже находится один заболевший. Врачи оценивают состояние организма пациента как хорошее. «Он чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная. Сейчас установлен полный список лиц, от кого он мог заразиться, а также тех, с кем контактировал после. У всех забираются анализы», – сообщили в оперативном штабе.

На данный момент в Тюменской области госпитализировано двое больных с новым коронавирусом. Пожилой мужчина, вернувшийся из-за рубежа, был госпитализирован 15 марта. В регионе введен режим повышенной готовности в связи с опасностью распространения инфекции. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия, в тюменском ЗАГСЕ введено ограничение на количество гостей на бракосочетаниях.

Тюмень, Николай Бастриков

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