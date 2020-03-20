Директор депздрава Тюменской области ушла в отставку

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова покинула должность. В пятницу, 20 марта у чиновницы был последний рабочий день, сообщили в пресс-службе департамента.

По данным источника, близкого к правительству Тюменской области, Инна Куликова переходит на работу в Министерство здравоохранения РФ. Источник сообщил, что Куликова не займет пост замминистра здравоохранения России. «По крайней мере, пока», – уточнил собеседник агентства. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области не стали комментировать информацию о том, что Инна Куликова ушла на должность замминистра здравоохранения РФ, предложив уточнить этот момент непосредственно в Минздраве.

Как сообщил источник «Нового дня», близкий к тюменской областной думе, причиной отставки Куликовой могли стать разногласия в правительстве региона. Якобы, Куликова рассчитывала занять должность первого заместителя губернатора Александра Моора, которая освободилась после отставки Натальи Шевчик. Однако, поскольку Куликова не входит в число «людей Моора» в правительстве, губернатор предпочел перераспределить полномочия, которые были у Шевчик, отдав большую их часть замгубернатора Ольге Кузнечевских. Московские же перспективы Инны Куликовой связывают с образцовым проведением карантина для 144 человек, эвакуированных из китайского города Уханя, пораженного новым коронавирусом.

Отметим, что отставка Инны Куликовой произошла в тот же день, когда число пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в области возросло до 2 человек.

Тюмень, Николай Бастриков

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