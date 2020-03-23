В Тюмени водитель устроил погоню с полицией

Тюмень (Новый День, Николай Бастриков) –Тюменским гаишникам пришлось преследовать иномарку, водитель которой пытался сбежать от полицейских. Сотрудникам ГИБДД удалось задержать пытавшегося скрыться мужчину, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Около 4 часов утра в понедельник, 23 марта, водитель автомобиля «Инфинити» в районе развязки улиц Федюнинского и Мельникайте, заметив наряд специализированного взвода полка ДПС, резко развернул машину и попытался скрыться от полицейских. Сотрудники ГИБДД преследовали иномарку , ехавшую на большой скорости, по объездной дороге и дальше по улице Интернациональной. У кольцевой развязки улицы Калинина и Московского тракта водитель «Инфинити» не справился с управлением и наехал на бордюр, от чего у машины разбортовались правые колеса. Водитель выбежал из машины и попытался сбежать, но был задержан автоинспекторами.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Автоинспекторам он сказал, что ехал на рыбалку. До этого дня пьяным его не задерживали. Всего за минувшие выходные сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилями 55 пьяных водителей.

Тюмень. Другие новости 20.03.20

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