Замгубернатора Кузнечевских рассказала о ситуации с оборудованием для лечения коронавируса в Тюменской области

Тюменский врачи располагают 650 аппаратами искусственной вентиляции легких (используются при лечении новой коронавирусной инфекции). Этого «более, чем достаточно», норматив для Тюменской области составляет 400 аппаратов ИВЛ, сообщила в понедельник, 23 марта замгубернатора Ольга Кузнечевских.

В Тюменской области по-прежнему 2 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние одного из них осложняется наличием сопутствующих заболеваний, но остается стабильным. Второй пациент чувствует себя хорошо.

В карантине, организованном в санатории «Градостроитель», находятся 56 человек. Первые анализы на коронавирус у них отрицательные. В областной инфекционной больнице в карантине находятся 25 человек, 15 уже выписаны. На домашнем карантине в регионе находятся 70 человек.

При этом в Тюменской области есть дефицит медичинских масок для жителей региона. Медицинские службы пользуются средствами защиты из имеющегося резерва, нехватки масок для медиков нет, заявила Кузнечевских.

Тюмень, Николай Бастриков

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