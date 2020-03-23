В Тюменской области вахтовик задавил напарника вездеходом

Следственный комитет возбудил уголовное дело против вахтовика, который на буровой установке в Уватском районе наехал на вездеходе на своего напарника. От полученных травм потерпевший погиб на месте, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла 14 марта. По версии следствия, напарник 38-летнего подозреваемого, жителя Омской области, отцеплял трос , которым к вездеходу сзади крепился гусеничный тягач. Подозреваемый, будучи водителем гусеничного вездехода, не убедился в безопасности маневра и сдал назад, чтобы ослабить трос. Вездеход наехал на потерпевшего, который скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Тобольск, Николай Бастриков

Тобольск. Другие новости 23.03.20

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